فيديو.. سيارة تطير في الهواء عدة أمتار وقائدها يخرج سليمًا

الشرطة البولندية تعتقد أن السائق كان تحت تأثير الكحول

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لحادث سيارة في بولندا قبل أيام طارت في الهواء لعدة أمتار، بعد اصطدامها بحاجز لحديقة تقع على مفترق طرق.

ويُظهر المقطع المصور لحظة اصطدام السيارة بالحاجز وهي تسير بسرعة كبيرة؛ الأمر الذي أدى لطيرانها لعدة أمتار.

وبحسب تصريحات رجال الشرطة التي نقلتها "سبوتنيك عربي"؛ فإن سائق السيارة صاحب الـ41 عامًا بصحة جيدة، وجرى إخراجه بمساعدة رجال الإطفاء؛ ليتم نقله لاحقًا إلى المستشفى، بانتظار التحاليل؛ حيث يعتقد رجال الشرطة أن السائق كان تحت تأثير الكحول.

بولندا حادث سيارة

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 11:58 AM

الشرطة البولندية تعتقد أن السائق كان تحت تأثير الكحول

فيديو.. سيارة تطير في الهواء عدة أمتار وقائدها يخرج سليمًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لحادث سيارة في بولندا قبل أيام طارت في الهواء لعدة أمتار، بعد اصطدامها بحاجز لحديقة تقع على مفترق طرق.

ويُظهر المقطع المصور لحظة اصطدام السيارة بالحاجز وهي تسير بسرعة كبيرة؛ الأمر الذي أدى لطيرانها لعدة أمتار.

وبحسب تصريحات رجال الشرطة التي نقلتها "سبوتنيك عربي"؛ فإن سائق السيارة صاحب الـ41 عامًا بصحة جيدة، وجرى إخراجه بمساعدة رجال الإطفاء؛ ليتم نقله لاحقًا إلى المستشفى، بانتظار التحاليل؛ حيث يعتقد رجال الشرطة أن السائق كان تحت تأثير الكحول.

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بولندا حادث سيارة

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