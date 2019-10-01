المسابقات: تأجيل مباراة النصر والفيصلي إلى 6 نوفمبر

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين قرارها بتأجيل مباراة ⁧‫#النصر_الفيصلي⁩ ضمن الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كان مقررًا لها أن تُقام يوم السبت 5 أكتوبر القادم، لتُقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض في تمام الساعة 7:55 مساءً.

وقالت اللجنة: "جاء قرار التأجيل بناء على خطاب من مدير التشغيل في المنشآت الرياضية المتضمن انشغال ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لاحتفالات موسم الرياض وعدم جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد".