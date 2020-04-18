"الجهني": حالة ربيعية ماطرة تتركز غزارتها على هذه المناطق.. هنا تفاصيلها

تبدأ بعدم الاستقرار من مساء الاثنين المقبل وتستمر حتى الأربعاء

قال زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، إنه "بالنظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، نتوقع حالة ربيعية شاملة، تبدأ بعدم الاستقرار من مساء يوم الاثنين القادم، وتستمر حتى الأربعاء، وتكون أمطارها ما بين متوسطة وغزيرة، وتتركز قوتها على شمال السعودية باتجاه طريف والقريات والجوف وحائل وحفر الباطن، وتمتد نحو المنطقة الوسطى باتجاه القصيم، ثم منطقة الرياض وجنوبها والمنطقة الشرقية. وتتسع الحالة لتشمل أجزاء كبيرة من مرتفعات غرب وجنوب غرب السعودية إن شاء الله".

وأضاف "الجهني" بأنه بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة -بمشيئة الله- من آخر ساعات مساء الاثنين مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، ومثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الوسطى بشكل عام.

وأردف "الجهني" بأنه من المتوقع أن تكون الحالة الممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مع هطول حبات البَرَد بشكل كثيف على أجزاء من شمال ووسط السعودية بمشيئة الله.