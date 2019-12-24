صدق أو لا تصدق.. افتتاح أول فندق للكلاب في الأردن والليلة بـ4 دولارات

رغم ارتفاع تكلفة الحياة في البلاد

شهد الأردن افتتاح أول فندق للكلاب، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الحياة في البلاد بتكلفة مبيت الكلب 3 دنانير (4 دولارات) في اليوم الواحد.



ففي وقت يبلغ معدل الأجور الشهرية في الأردن نحو 600 دولار، وتجاوز دينه العام 40 مليار دولار، إلا أن الأردنيين لم يبخلوا في إنفاق مبالغ كبيرة لرعاية حيواناتهم المدللة؛ حيث انتشرت عشرات مراكز العناية بالحيوانات الأليفة، خصوصًا الكلاب والقطط، ومحلات تبيع مستلزمات تربيتها بعد تزايد أعداد مربيها؛ بحسب ما ذكرته اليوم السابع.



وفي هذا السياق قال مدير أول فندق ومركز تدريب للكلاب، مروان الحاج علي: إن المشروع أقيم عام 2018 بعد نمو ملحوظ لتربية الحيوانات الأليفة خصوصًا الكلاب.



وأضاف أن الفندق، الذي يحتوي مساحات واسعة للعب والتدريب وحجرات للإقامة، يقدم خدمات قص أظافر الكلاب وشعرهم واستحمامهم وتجفيف شعرهم، مع من يعتني بهم في غياب أصحابهم.



كما يقدم الفندق خدمة أخرى لأصحاب الكلاب؛ حيث أتاح لهم متابعة كلابهم عبر الإنترنت من خلال كاميرات مثبتة في كافة الأقسام.