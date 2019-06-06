"العلم" يعايد المرضى المنومين بمستشفى "الدواسر العام"

تصوير-حسان الدفعي

شارك محافظ وادي الدواسر بالإنابة، الدكتور أحمد بن سعيد العلم، منسوبي المستشفى العام في احتفائية معايدة المرضى المنومين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقه مدير الشرطة والمرور والدوريات الأمنية وعدد من مدراء الجهات بالمحافظة.

وكان في استقباله مدير المستشفى المشرف على القطاع الصحي الأخصائي صالح بن عبدالله الغانم؛ وعدد من مدراء الإدارات والأقسام؛ حيث بدأت زيارته للمرضى المنومين بالأقسام؛ إذ قدّم لهم الهدايا والورود، والتقى بمرافقيهم، والتمس حاجاتهم، متمنياً أن يمُنَّ الله عليهم بالصحة والعافية.

وقام "العلم" بزيارة عامة لأقسام التنويم، ومنها قسما الجراحة والأطفال، وتفقد سير العمل، وأشاد بالتنظيم وبوجود الطاقم الطبي، وكذلك بالتغيرات الملحوظة والمستمرة في مسار الخدمات الصحية في خدمات مناظير الجهاز الهضمي وأشعة القلب (الأيكو) وقسم المناظير الجراحية وجراحة الحروق والتجميل، متمنياً للعاملين مزيداً من التوفيق والنجاح.