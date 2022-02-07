"عقار إنفست" تطرح فرصتها الاستثمارية في مدينة الرياض.. انطلاقة للتطور العمراني

المنصة السعودية الأولى للتملك التشاركي.. مزايا طموحة للمستثمرين وتضمن الحماية

بعد الانطلاقة الناجحة لمنصة "عقار انفست"، عضو منظمة العقار الأمريكية، "كأول منصة سعودية لتملك العقار التشاركي", بحيث يستطيع أي مواطن تملك جزء من العقار ابتداءً من 10.000ريال وتحقيق دخل شهري منه؛ طرحت "عقار انفست " فرصتها الاستثمارية في مدينة الرياض, مدينة الفرص والتطور العمراني الكبير.

وتوفر منصة "عقار انفست" الحرية للمستثمرين للدخول أو الخروج من الاستثمار في أي وقت دون قيود أو شروط، كما تمنح المستثمر فرصة امتلاك عقارات مختلفة بدلاً من استثمار أمواله في عقار واحد.

جدير بالذكر أن هذا التنوع يحمي المستثمر من مخاطر تفاوت دخل العقار وانخفاض قيمة الاستثمار.

يذكر أن فكرة إطلاق أول منـــصة سعودية للتملك التشاركي للعقار؛ تبدأ من عشرة آلاف ريال، جاءت من خلال الرائدة شركة "عقار إنفست" عضو منظمة العقار الأمريكية (Realtors)، وذلك بهدف إيجاد حلول مبتكرة للسوق العقاري والتي تتيح فرصة كبيرة لكل من يرغب في تملك عقار وليس لديه القدرة المالية، بحيث يستطيع أي مواطن تملّك جزءٍ من عقار وتحقيق دخل منه ابتداء من 10,000 ريال.

وتفتح هذه الفكرة المبتكرة باباً كبيراً للمستثمرين والعاملين في سوق العقارات، بحيث يستطيـــع المستثمر دخول هذا السوق عن طريق تملّك أجزاء من العقار دون الحاجة إلى الحصول علـــى تمويل عقاري من البنوك، فضلاً عن امتلاكه فرصة البيع أو التأجير معًا.

وتتيح هــــذه المنصة لمَن يرغب حرية الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في عالم العقارات وكافة المعلومات المتعلقة به؛ كالأسعار، المردود الاستثماري الحالي، والمتوقع، الحصة المتوافرة من العـــقار، مدى إقبال المستثمرين الآخرين، وكافة المعلومات عن العقار بما فيها المعلـــــومات التاريخية.

وللمزيد من المعلومات عن الفرصة الاستثمارية في مدينة الرياض، يمكن التواصل عبر القنوات التالية:

mobile:

0555033976

0556550152

أوقات الدوام واستقبال المكالمات من الأحد إلى السبت من التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساءً .

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