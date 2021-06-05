الأكراد يسلّمون هولندا 4 أفراد من عائلات "داعش"

امرأة وابناها وطفلة أخرى

سلّمت الإدارة الذاتية الكردية اليوم السبت في مدينة القامشلي في شمال شرق سوريا أربعة من أفراد عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي لوفد دبلوماسي هولندي، فيما تثير استعادة الرعايا انقسامًا سياسيًّا وانتقادات في بلدهم.



وتسلم الوفد الهولندي، الذي ضم مبعوث هولندا الخاص إلى سوريا إميل دو بون، ومدير وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والتأشيرات ديرك يان نيوفنهوس، مواطنة هولندية وثلاثة أطفال، وفقًا لـ"فرانس 24".



وأوضح مسؤول هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية عبد الكريم عمر خلال مؤتمر صحفي مشترك أنه بناء على طلب الحكومة الهولندية جرى تسليم امرأة مع طفلَيْها (صبيَّيْن في الثانية والخامسة من العمر)، وطفلة أخرى (12 عامًا) لديها حالة إنسانية بعد موافقة والدتها.



وتقدر السلطات الهولندية بنحو 75 عدد الأطفال الموجودين في المخيمات التي تتولاها الإدارة الذاتية، إضافة إلى 30 امرأة و15 رجلاً محتجزين لدى الأكراد.



ومنذ إعلان القضاء على التنظيم المتطرف قبل عامين تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك.