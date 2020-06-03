"الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة على محافظتَي القنفذة والليث

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 12:45 PM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة على محافظتَي القنفذة والليث

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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