"الصحة": مراكز لقاحات كورونا تواصل خدمتها خلال أيام العيد

داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي"

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 837 حالة مؤكدة، وتعافي 1012 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 8363 حالة منها 1331 حالة حرجة.

وأكدت الوزارة أن مراكز لقاحات كورونا تواصل العمل خلال أيام العيد، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 432269 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 416759 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 13 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7147 حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء 47586 فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.