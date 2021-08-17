رئاسة الحرمين تناقش آلية تطوير شؤون المناوبة بالمسجد الحرام

"العيادة" يؤكد ضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون

عقدت الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين في المسجد الحرام بمقرها بالتوسعة السعودية الثانية اجتماعاً ترأسه مدير عام الإدارة المهندس حمود بن صالح العيادة؛ بحضور مساعد مدير الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين خالد بن عبدالهادي سباعي؛ ومدير خدمات المناوبين التطويرية أحمد سعيد عسيري.

وجرى خلال الاجتماع الترحيب بالحضور، ورفع الشكر والتقدير للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على دعمه وتشجيعه للإدارة لتقوم بأدوارها المنوطة بها.

كما تمّ تقديم التهنئة لمساعد مدير عام الإدارة العامة للمناوبة لشؤون التطوير خالد بن محمد الحارثي؛ بالمنصب الجديد متمنين له التوفيق في عمله.

كما ناقش العيادة؛ الخطة التشغيلية للإدارة للسنة الجديدة، واستمع إلى المقترحات والأطروحات وآلية العمل المناسب لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لموسم العمرة.

وأكد حمود العيادة؛ ضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون، ومتابعة تنفيذ سير العمل وفق الخطط والأهداف ومدى مطابقتها للأنظمة، وأيضا تعزيز روح الفريق في عمل إدارات وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام.

والاطلاع على آليات رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لمرتادي بيت الله الحرام.

وناقش العيادة؛ خلال الاجتماع أهمية تسخير السبل والإمكانات البشرية والتقنية كافة من أجل المتابعة والإشراف على الخطط التشغيلية لإدارات المسجد الحرام، وتكثيف الجولات الميدانية بالمسجد الحرام وسرعة التجاوب مع الجهات الخارجية ذات العلاقة، وبحث احتياجات الإدارة، ووضع التوصيات اللازمة لتطوير مخرجات الإدارة بشكلٍ يتكامل مع تطلعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو تعزيز الجودة الخدمية في موسم العمرة.

وأكّد العيادة؛ توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ ومتابعة مساعد الرئيس العام ووكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ التي تعكس في مضامينها ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من اهتمامٍ بالغٍ بالحرمين الشريفين، ومنظومة خدمات قاصديهما، مقدماً في الوقت ذاته شكره لمنسوبي الإدارة على ما قدموه في موسم حج عام ١٤٤٢هـ.. والتأكيد على الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره.