مطالبات بسرعة صرف مستحقات موظفي أندية الأحياء

طال انتظارها وسط شكاوى متكررة عبر النوافذ الرسمية

طالب عشرات من موظفي وموظفات أندية الأحياء وزارة التعليم والشركة المشغلة سرعة صرف مستحقاتهم التي طال انتظارها وسط شكاوى متكررة عبر النوافذ الرسمية.

وقال عددٌ من منسوبي أندية الأحياء إن مستحقاتهم لم تصرف لهم منذ عام وقد تقدموا بعديد من الشكاوى عبر وزارة التعليم والشركة المشغلة دون رد.

وأشار المتضررون إلى أن المستحقات سابقة، وقد تضرروا من عدم صرفها دون أن يتلقوا أي رد أو موعد مؤكد لصرف المبالغ المستحقة، مناشدين وزير التعليم التدخل وإنهاء معاناتهم.