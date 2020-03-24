"سبق" تسأل.. ومتحدث الداخلية يوضح: منع التجول يشمل السفر على الطرقات السريعة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن قرار منع التجول يشمل داخل وخارج المدن.
جاء ذلك في إجابة على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليوم.
وقال: " قرار منع التجول سيطبق على جميع من يخالف القرار، وقت تنفيذه من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، من أراد التنقل للضرورة القصوى بين المدن عليه أن يكون ذلك خارج فترة منع التجول، يجب على المواطن والمقيم ومرتادي الطريق تنسيق وقتهم وفق ذلك، لأن العقوبة ستطبق خلال فترة منع التجول".

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 04:38 PM

"سبق" تسأل.. ومتحدث الداخلية يوضح: منع التجول يشمل السفر على الطرقات السريعة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن قرار منع التجول يشمل داخل وخارج المدن.
جاء ذلك في إجابة على استفسار "سبق" خلال المؤتمر الصحفي اليوم.
وقال: " قرار منع التجول سيطبق على جميع من يخالف القرار، وقت تنفيذه من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، من أراد التنقل للضرورة القصوى بين المدن عليه أن يكون ذلك خارج فترة منع التجول، يجب على المواطن والمقيم ومرتادي الطريق تنسيق وقتهم وفق ذلك، لأن العقوبة ستطبق خلال فترة منع التجول".

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فيروس كورونا الجديد حظر التجول

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