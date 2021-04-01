رئيس "أسمنت حائل" يلتقي رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة

لبحث التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

التقى رئيس مجلس إدارة أسمنت حائل المهندس علي بن عثمان الزيد، اليوم، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبد العزيز الزقدي.

جرى خلال اللقاء، الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد، بحث أوجه التعاون بين شركة أسمنت حائل والغرفة التجارية الصناعية بهدف خدمة المنطقة اقتصاديًّا.

ورحّب "الزقدي" بهذه الخطوة من شركة إسمنت حائل، وثمّن المبادرة التي ستخدم المنطقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.