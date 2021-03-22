بريطانيا.. إصابات بين رجال الشرطة إثر احتجاجات عنيفة في "بريستول"

خلال تظاهرات رافضة لمنح الأمن سلطات جديدة للتعامل مع مخالفي إجراءات العزل

أُصيب عددٌ من رجال الأمن بجروح وكسور في مدينة بريستول البريطانية، إثر مشادات عنيفة مع متظاهرين رفضوا منح رجال الأمن سلطات جديدة للتعامل مع مخالفي إجراءات العزل، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوضحت وسائل إعلام بريطانية أن المحتجين هاجموا مراكز شرطة وأحرقوا عددًا من سيارات رجال الأمن، بعد الكشف عن خطط الحكومة منح الشرطة صلاحيات جديدة لردع منتهكي إجراءات الغلق.

وقال رجال أمن إنهم تعرضوا للرشق بألعاب نارية، فيما تم نقل عناصر منهم إلى مستشفيات مدينة بريستول بعد أن عانوا كسورًا في العظام والأضلع.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر متظاهرين يهشمون نوافذ مركز الشرطة الرئيس في بريستول.