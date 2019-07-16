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عند الساعة 11:02 مساءً ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا

خسوف جزئي للقمر الليلة يُشاهَد بالمملكة وخمس قارات بالعالم

يشاهد سكان المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، خسوفًا جزئيًّا للقمر من جميع مناطق المملكة، يبدأ عند الساعة 11:02 مساءً، ويبلغ ذروته عند 12:31 صباحًا، وينتهي عند 02:00 صباحًا.



أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس قسم علوم الفلك والفضاء في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حسن بن محمد عسيري، مبيّنًا أن هذا الخسوف سيُشاهَد في كلٍّ من قارات: آسيا، أستراليا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا الجنوبية، خلال 178 دقيقة.



وأشار إلى أنه من المتوقَّع أن يحدث بمشيئة الله خسوف جزئي في منتصف شهر ربيع الآخر من العام 1443هـ غير مشاهد من المملكة.