"قطان" يبحث الموضوعات المشتركة مع وزيرة العلاقات والتعاون بناميبيا

أجري اتصالاً هاتفياً استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العلاقات والتعاون الدولي في ناميبيا نيتومبو ناندي نديتواه.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.