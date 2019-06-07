تنطلق غدًا.. "كنز البلد" مغامرة لاستكشاف "تاريخية جدة"

يشارك بها عدد كبير من السكان والزوار خلال تطبيق بالجوال

تنطلق غداً السبت، مسابقة "كنز البلد" ضمن فعاليات موسم جدة، والتي تعتبر مغامرة لاستكشاف أهم معالم المنطقة التاريخية بمدينة جدة، ويشارك فيها عدد كبير من سكان وزوار المدينة من خلال تطبيق بالجوال يدعم اللغتين العربية والإنجليزية عبر الموقع الرسمي للمسابقة.

وتهدف المسابقة إلى أن يستكشف المشاركون أهم معالم المنطقة التاريخية بطريقة تفاعلية فريدة من نوعها من خلال الإجابة عن أسئلة يحصلون عليها من خلالها إشارات ودلائل تقودهم إلى الهدف عبر مسار محدد، وذلك في إطار البحث عن معالم أثرية في المنطقة بهدف تعريفهم بتاريخ جدة وإحياء تراثها القديم.

وسيقوم المشاركون في المسابقة بالتجول داخل المنطقة التاريخية في جدة يومياً خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو 2019 من الساعة الخامسة وحتى 11:00 مساءً.

وسيكون للمشاركين أيضًا خيار اللعب كأفراد أو كفريق مكون من ستة أعضاء كحد أقصى.

وبمجرد بدء المغامرة، سيقوم المشاركون باستكشاف المنطقة التاريخية من خلال الإجابة على سلسلة من الأسئلة والتحديات والألغاز لمعرفة المزيد عن أشهر معالم منطقة جدة التاريخية.

وسيكون جميع المشاركين مؤهلين للحصول على الهدايا التي تحمل شعار مسابقة "كنز البلد".

وقد تم ضبط مسار مغامرة المشاركين داخل المنطقة التاريخية لمدينة جدة بالتعاون مع هيئة جدة التاريخية ونخبة من مؤرخي مدينة جدة ليكون متوافقاً مع ترتيب الأسئلة، ويمكن للمتسابقين أيضاً اتباع طريقهم المفضل.

ومقابل كل تحدٍ يكمله المتسابقون، يكسبون نقاطًا ويتلقون معلومات مثيرة للاهتمام حول المعلم الذي يبحثون عنه داخل المنطقة.

وهناك أيضاً خيار للتلميحات، فإذا قاموا باستخدامه، تنخفض النقاط التي يحصلون عليها.

وتتمثل جائزة المركز الأول في جنيهات ذهب بقيمة عشرة آلاف ريال وميدالية ذهبية، والجائزة الثانية جنيهات فضة بقيمة خمسة آلاف ريال وميدالية فضية، بينما تتمثل الجائزة الثالثة في جهاز "آي فون" وميدالية برونزية.

أما على مستوى الفرق فسيحصل فريق الأسبوع على ساعة أبل وميدالية ذهبية، فيما رصدت جائزة أثرية تبلغ قيمتها 60 ألف ريال للجائزة الكبرى.