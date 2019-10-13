"التعليم" تعلِّق الدراسة اليوم الأحد في مدارس شرق الليث

بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة مساء أمس

علَّق عدد من قائدي وقائدات المدارس شرقي الليث الدراسة اليوم الأحد بسبب الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة مساء أمس السبت.

وفي التفاصيل، تقرر تعليق الدراسة اليوم الأحد بمدارس البنين والبنات بجدم وبني يزيد ومراج.

ويشمل التعليق ثلاثة مراكز، هي: مركز الرهوة وجدم وبني يزيد، التي شهدت أمطارًا غزيرة مساء أمس، تسببت في انقطاع الطرق.

وكان عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات قد طالبوا عبر "سبق" في خبر تحت عنوان "بعد الغياب الجبري.. هل يستجيب تعليم الليث لمطالبات أولياء الأمور بتعليق الدراسة غدًا؟" بتعليق الدراسة اليوم الأحد في قرى ومراكز شرق الليث؛ لما شهدته مساء أمس من سيول جارفة، تسببت في قطع العديد من الطرق، فيما لا تزال الأودية تواصل جريانها. وطالب أولياء أمور الطلاب في الوقت نفسه مسؤولي إدارة تعليم الليث بعدم تكرار ما حدث الأسبوع الماضي من صمت حيال تعليق الدراسة في تلك القرى؛ ما كبّد المعلمين والمعلمات الذين يشكلون الأغلب من خارج المنطقة، ويقطعون مسافات طويلة من جدة ومكة للوصول إلى مدارسهم في تلك القرى، المشقة؛ إذ فوجئوا حينها بأن الطرق غير سالكة؛ ما اضطرهم للعودة من حيث جاؤوا.