"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، تسجيل 1486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 487592 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1055 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 467633 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7819 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12140 والحالات الحرجة 1406 حالة.