بأمر الملك.. شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين بكورونا بتعويض "ساند"

سيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض #ساند

وسيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.