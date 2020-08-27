بأمر الملك.. شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين بكورونا بتعويض "ساند"

سيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض #ساند

وسيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 06:22 PM

سيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين

بأمر الملك.. شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين بكورونا بتعويض "ساند"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض #ساند

وسيتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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