أمانة جدة تنظم مباراة لنجوم الفن والرياضة بمناسبة اليوم الوطني

تحت شعار "هي دار لنا" على ملاعب "فايربول" بالمحمدية

نظمت أمانة محافظة جدة أمس تحت شعار "هي دار لنا" المباراة الاستعراضية على ملاعب "فايربول" بالمحمدية، التي جمعت نجوم الفن والرياضة ضمن فعاليات الأمانة للاحتفال باليوم الوطني الـ91.

وتأتي المباراة ضمن احتفالات أمانة جدة باليوم الوطني، وتشمل إطلاق المسابقات وعروض الرياضة والفنون الشعبية والتشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.