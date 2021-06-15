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قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة تستمر حتى 8 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.