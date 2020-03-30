570 وحدة مجهزة لإسكان الطلاب الوافدين بجامعة أم القرى

ضِمن اشتراطات العزل والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

نقلت جامعة أم القرى، 570 من طلابها الوافدين للسكن في وحدات راقية، بتوجيه من مدير الجامعة أم الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، ومتابعة واهتمام من وكالة الجامعة، ووكالة الجامعة للفروع، ووكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

وقامت إدارتا السلامة والأمن الجامعي -بالتنسيق مع إدارة السكن بعمادة شؤون الطلاب- بنقل الطلاب إلى فندق ڤيوليت بحي العزيزية، وخصصت وحدة سكنية لكل فرد، تتوفر فيها اشتراطات العزل الصحي؛ تطبيقًا للاحترازات اللازمة بشأن منع التجمعات والمخالطة، والسكن والخدمات المشتركة.

وأكد وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور فريد الغامدي، متابعة مدير الجامعة المستمرة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للطلبة مهيأة بكل الاحتياجات من تعقيم ونظافة وتغذية، وشاملة لمعايير العزل الصحي التي وضعتها الجهات الصحية المرجعية، اتقاءً لخطر انتشار فيروس "كورونا كوفيد- 19"، وحفاظًا على ضيوف مملكة الإنسانية الذين يمثلون أكثر من ٧٠ جنسية من كل أنحاء العالم.