مكة المكرمة.. القبض على اثنين أتلفا 6 أجهزة للرصد الآلي.. سرقوا أجزاء منها

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

أعلنت شرطة مكة القبض على شخصين تَوَرّطا في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وتفصيلًا صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطنيْن في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة أجهزة الرصد الآلي

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09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442 12:41 PM

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة

مكة المكرمة.. القبض على اثنين أتلفا 6 أجهزة للرصد الآلي.. سرقوا أجزاء منها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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أعلنت شرطة مكة القبض على شخصين تَوَرّطا في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي بالعاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وتفصيلًا صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطنيْن في العقد الثالث من العمر)؛ وذلك إثر تورطهما في إتلاف ستة أجهزة للرصد الآلي في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وسرقة أجزاء منها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة أجهزة الرصد الآلي

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