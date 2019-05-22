الجزيرة: لا نمانع في رحيل "مبخوت" لنادي الاتحاد

رحّب مجلس إدارة نادي الجزيرة الإماراتي، برحيل اللاعب الدولي علي مبخوت، مهاجم وهداف الفريق، إلى صفوف فريق الاتحاد المنافس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

واشترط مسؤولو الجزيرة، الحصول على مبلغ مادي يليق بقدرات اللاعب، الذي قدّم مستويات متميزة للغاية مع الفريق، على مدار السنوات الأخيرة.

ويسعى الاتحاد للتعاقد مع مهاجم قوي يمتلك خبرات بالدوريات الخليجية، وكذلك دوري أبطال آسيا؛ من أجل العودة للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والعربية والقارية.

وكان الاتحاد قد ضَمِنَ التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا، كوصيف للمجموعة الثانية، بعد أن تعادل مع ضيفه الوحدة الإماراتي 1 / 1.

وينتظر الاتحاد في دور الستة عشر، الفائز من المباراة التي ستجمع بين مواطنه النصر ونظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، في ختام منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات للمسابقة.