فيصل بن مشعل يشهد انطلاقة معرض القصيم للكتاب غداً بعنيزة

بمشاركة أكثر من 250 دار نشر وجِهة حكومية

يرعى أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، حفل افتتاح معرض القصيم للكتاب في نسخته الثالثة، ومهرجان ألوان الربيع، تحت شعار "عنيزة ربيع وكتاب", مساء غد بمركز الملك فهد الحضاري بالمحافظة، والذي يعد أكبر حدث ثقافي تشهده المنطقة خلال الفترة من 9ـ19-07-1441هـ.

ونوه محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، المشرف العام؛ إلى أن المعرض سيحظى بحضور نخب مميزة من دور النشر والتوزيع السعودية والمكتبات العربية والشخصيات الثقافية، في تظاهرة تقام بالمنطقة وتستمر على مدى عشرة أيام؛ في مشهد ثقافي متنوع.

وأضاف أن إمارة منطقة القصيم تولي الحراك الثقافي والأدبي اهتماماً كبيراً؛ من خلال دعم التوجه الأدبي بكل أوجهه, معتبراً استضافة محافظة عنيزة لهذا الحدث الثقافي الكبير هو محل فخر واعتزاز لكافة أبنائها، ومثقفي المنطقة، وتعزيزاً لهذه التظاهرة الثقافية لتشمل كافة أنحاء مدن ومحافظات المنطقة, مؤكداً على أن المعرض سيحقق كل التطلعات والطموحات من خلال التجديد والتنوع في الإثراء المعرفي ونشر الوعي والمعرفة، وتثقيف المجتمع بالكتاب وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بإثراء الثقافة وتهيئة البيئة الملائمة لتنميتها وتطويرها.

يذكر أن الموقع الذي سيقام عليه المعرض تتجاوز مساحته 50,000 ألف متر مربع، وهي جزء من مساحة منتزهات الحاجب السياحية التي تبلغ مساحتها مليوني متر مربع، وستكون الساحة الواسعة لاستقبال كافة زوار عنيزة والمنطقة بشكل عام؛ حيث يستقطب المعرض في نسخته الحالية أكثر من 250 جهة مشاركة من دور للنشر، وكذلك مشاركة الجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية، كما سيشهد المعرض تنوعًا في فعالياته الثقافية في شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع، وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي لدى الجميع.