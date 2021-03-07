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"التقاعد": بلغ عدد مرات التحميل الجديدة للتطبيق أكثر من 24 ألف تحميل

في فبراير.. أكثر من 35 ألف بطاقة تقاعدية مصدّرة و24 ألف تحميل للتطبيق

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أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد في إحصاءاتها الشهرية حول خدماتها المقدمة لعملائها عبر البوابة الإلكترونية وتطبيقها للأجهزة الذكية خلال شهر فبراير من العام 2021م عن إصدارها لأكثر من 105 آلاف تعريف بالمعاش، وأكثر من 35 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، فيما بلغ عدد مرات التحميل الجديدة لتطبيق التقاعد أكثر من 24 ألف تحميل.

وفي مسار البوابة الإلكترونية بلغ عدد زوار الموقع أكثر من 480 ألف زائر، والمسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 11.5 ألف مسجل جديد، فيما أنجزت أكثر من 30 ألف معاملة تقاعدية.

كما استقبلت عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء أكثر من 38.5 ألف مكالمة من مختلف العملاء على مدار الأسبوع، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حسابها في تويتر، فيما بلغ مجموع المعاشات التقاعدية 6 مليارات وتسعمائة مليون ريال، تمثل المعاشات التقاعدية لحوالي مليون ومائتين ألف متقاعد ومستفيد.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد مستمرة في تحقيق منجزات التحول الرقمي أحد مستهدفات إستراتيجية المؤسسة 2023، والذي يعنى بأتمته الإجراءات وتعزيز الحوكمة الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة العملاء، وذلك بتدشينها مطلع الشهر منصة ميثاق وخدمات المشتركين والتي تتوجه من خلالهما المؤسسة إلى عملائها من الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات التقاعدية وحفظ حقوق المشتركين والمساهمة في رفع الوعي لدى الجهات الحكومية في الحقوق التقاعدية لمشتركيهم.