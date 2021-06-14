تطبيق إلزامي لكود البناء والتأمين على المباني السكنية ابتداءً من يوليو المقبل

تستهدف هذه الإجراءات تعزيز السلامة والأمان وزيادة الفرص الاستثمارية

كشفت مصادر في قطاع البناء والتشييد عن دخول المرحلة الثالثة من كود البناء السعودي لحيز التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل، وتشمل المرحلة الجديدة من كود البناء المباني السكنية الجديدة وتحت الإنشاء ضمن شروط تشمل تطبيق كود البناء المعتمد في كل منطقة، وتطبيق التأمين الإلزامي على المساكن، والتقيد بالتعامل مع المقاولين المعتمدين من قِبل هيئة المقاولين السعوديين.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل أساس تعزيز السلامة والأمان في المباني السكنية في السوق السعودي وزيادة الفرص الاستثمارية، ويشمل نطاق الكود المباني الجديدة بما فيها التصميم والتشغيل والتنفيذ والصيانة، بالإضافة إلى المباني القديمة التي تضم التوسعة والتعديل والترميم والإزالة.

ويُشارك في تطبيق الكود عددٌ من الجهات ذات العلاقة هي المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تستعرض غدًا الثلاثاء في مؤتمر بالرياض إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشروعات السكنية والبرامج الممكنة من تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.



ويستهدف كود البناء السعودي السلامة والصحة العامة ومتانة وثبات واستقرار المباني والمنشآت مع توفير سبل حماية الناس والممتلكات وترشيد استهلاك المياه والطاقة وخفض تكلفة التشغيل.

وتضم حزمة البرامج الممكنة من تطبيق كود البناء درجة الاعتماد للمنشآت وتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز "إتمام" مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها خلال 30 ثانية، بالإضافة إلى "المقاول المعتمد" و "واعد" ورحلة العميل في ترخيص المباني السكنية عبر "بلدي".