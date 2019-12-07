"السبيّل" رائد عمليات زراعة الكبد ينضم إلى "سليمان الحبيب"

في إطار سياسة المجموعة القائمة على استقطاب الكفاءات الطبية

انضم للكفاءات الطبية بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، البروفيسور الدكتور محمد بن إبراهيم السبيّل استشاري جراحة الكبد وزراعة الأعضاء، الحاصل على زمالة الكلية الملكية للجراحين "غلاسكو"، وزمالة زراعة الأعضاء المتعددة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رائد عمليات زراعة الكبد في الشرق الأوسط.



ويحظى د.السبيّل، أستاذ الجراحة، بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، بدأها من مستشفى الملك خالد الجامعي، ثم مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني، وانتهاءً برئاسته لقسم جراحة وزراعة الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي منذ تأسيس القسم.



وحقق خلال سنوات عطائه الطويلة الكثير من النجاحات الطبية الكبيرة؛ حيث أجرى أكثر من "1000" عملية كبد جراحية ناجحة، وأسهم في توطين التقنيات في مجال تخصصه، علاوة على نشاطه الكبير في مجال التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء من خلال ترؤسه البرنامج الوطني لتنشيط التبرع بالأعضاء، وهو أيضًا يملك رصيدًا وافرًا من الأبحاث العلمية القيمة، وله أكثر من "100" بحث علمي منشور، وعلى المستوى العربي ترأس البروفيسور السبيّل الجمعية العربية لزراعة الكبد، وشارك في العديد من الفعاليات العلمية.



وتوج البروفيسور محمد السبيّل هذه المسيرة العلمية الزاخرة بالنجاحات والعطاء العلمي المتفرد، بالحصول على جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتميز؛ وذلك لإسهامه البارز والمميز في مجال الطب.



يأتي انضمام بروفيسور السبيّل في إطار سياسة مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية القائمة على استقطاب الكفاءات الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا في كافة التخصصات؛ للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المتميزة، والحرص على تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية.