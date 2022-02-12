"موجة برد" تتمركز شمالاً ثم تتمدّد.."الحصيني": غيوم ممطرة بهذه المناطق

فيما توقّع "الوطني للأرصاد" تدنياً ملموساً للحرارة ورياحاً وغباراً يُثير الأتربة

قال الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إنه من خلال ما ترسمه مراصد الطقس اليوم السبت -ان شاء الله- متوقع تشكُّل الغيوم بعضها ممطرٌ على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية وشمال الصمان ومرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير؛ تمتد إلى أطراف العاصمة الرياض الشمالية.

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على تويتر"، أن موجة برد متوسطة القوة تتمركز على شمال المملكة، ومتوقع أن تمتد إلى باقي المناطق، إلا أن يصرفها الله.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة؛ يُصحب برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصة على المدينة المنوّرة، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ ممطرة؛ قد تكون رعدية على شرق المملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كذلك على مناطق شمال المملكة.