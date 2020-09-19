محامية: احتجاز جامعات أهلية جداول طالبات بجدة إجراء غير قانوني

أكدت أنه يعرض المنشأة التعليمية للمساءلة

أوضحت المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي، أن تصرف بعض الجامعات الخاصة باحتجاز الجدول الدراسي والحرمان من الدراسة يعد إجراءً مخالفاً لنظام التعليم السعودي، ويعرض الجامعات الأهلية للمساءلة، مشيرة إلى أن التعميم الوزاري ينص على أن من حق المنشأة التعليمية حجز شهادات الدارسين ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية، بشرط مواصلة الطالب دراسته في أي منشأة تعليمية أخرى.

كما أشارت إلى صدور الأمر الملكي بإعفاء أبناء وبنات الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وأبناء وبنات الأسر المحتاجة من المواطنين في كل الجامعات السعودية من الرسوم الدراسية، والمشمولين بإحدى الفئات التالية، الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي، والتابعين لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة (نسبة التخفيض لهذه الفئة 50%).

وأضافت: أن "بعض الجامعات الأهلية خالفت تلك التعليمات، حيث إن بعضًا من الطالبات يشملهن العفو الملكي لكن جداولهن الدراسية توقفت نظراً للتعثر بسداد الرسوم"، مطالبة وزارة التعليم بالتدخل لطرح الحلول البديلة التي تعالج وضع الجامعات وتعثر أولياء الأمور بسبب جائحة كورنا، واستناداً على القاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وخاصة عندما يكون الطالب والطالبة على بوابة التخرج.

وتساءلت كيف سيتمكن الطالب من النقل لجامعة أخرى واستدراك ما فات؟ وعند عدم توفر التخصص في الجامعات الأخرى فما هو الحل البديل؟

وقالت "المعبي: إن "هناك حلولًا وبدائل أطمح بتطبيقها بعد الدراسة وهي دراسة إمكانية عودة المنح الدراسية الداخلية بضوابط ملزمة، وإشراف دقيق من وزارة التعليم للطلاب المتعثرين وعلى بوابة التخرج فقط، ومن الحلول أيضاً تطبيق وتخصيص تعميم وزارة التعليم لمدارس التعليم الأهلي على الجامعات الأهلية، وأيضًا معالجة التعثر بسداد الرسوم الدراسية".

وأضافت: "من أحد الحلول المقترحة والمساندة للمتعثرين في التعليم الجامعي الخاص وتوظيف الخريجين في الجامعة أثناء الدراسة وبعد التخرج، حيث إن من أحد متطلبات التخرج التدريب في أحد القطاعات لاستكمال متطلبات التخرج فليكن التدريب والتوظيف في الجامعة ذاتها حتى يتمكن الطالب من استكمال متطلب التدريب، وسداد الرسوم الدراسية، وذلك بخصم جزء من الراتب أو المكافأة الشهرية". وتابعت: "من الحلول الداعمة أيضاً توجيه الكيانات الوقفية والجمعيات الخيرية لدعم الخريجين بسداد الرسوم الدراسية".