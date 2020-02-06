يتكون من 10 أشواط .. نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ51 .. غدًا

يقيم نادي الفروسية غدًا الجمعة حفل سباقه الـ51 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1441 / 1440هـ (2019 / 2020م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) .

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط خصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية (جائزة مالية) مستورد مفتوح الدرجات ومسافته 2000م .