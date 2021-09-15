الأمطار تواعد جازان في حالة تستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
تنبيه "الوطني للأرصاد": مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.