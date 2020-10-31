"ديبالا" في ورطة مع يوفنتوس.. ووكيل أعماله يغادر إلى الأرجنتين

اللاعب يطالب براتب سنوي 15 مليون يورو

قالت إدارة يوفنتوس: إنه تم تأجيل مفاوضات تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا حتى إشعار آخر؛ بسبب ضيق الوقت وسفر وكيل أعماله إلى الأرجنتين.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، السبت: إن ديبالا يريد الحصول على راتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون يورو، رغم أنه يتقاضى حالياً نحو 7.5 فقط.



في المقابل، يطمح مسؤولو يوفنتوس في الوصول إلى اتفاق يسمح بحصول المهاجم على 10 مليون سنوياً، ليناسب الوضع المالي الحالي للنادي وظروفه.