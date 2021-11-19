رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يفتتح مركز الزوار في حلبة كورنيش جدة

افتتح الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية؛ مركز الزوار في حلبة كورنيش جدة الذي سيتيح تجربة مميزة لجميع المهتمين بعالم الفورمولا 1.

وتستضيف مدينة جدة على حلبة كورنيش جدة جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 السباق الجولة ما قبل الأخيرة للموسم 2021م من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، الذي يتألف من 23 جولة.

وتسجل جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 حضورها الأول المميز على روزنامة الفورمولا 1 خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021، وستشهد هذه الجولة الظهور الأول لأحدث حلبات السيارات في البطولة؛ حيث تشير التقديرات إلى وصول السائقين إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم/ ساعة؛ ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أفضل خمس حلبات في فورمولا 1.

من المتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا 1 إلى 322 كلم/ ساعة عند المنعطف 27.

وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفاً وبطول 6.175 كلم؛ ما يجعلها ثاني أطول حلبة فورمولا 1 في الروزنامة الحالية، خلف حلبة سباق فرانكورشان البلجيكية العريقة.

ومن المقرر أن يُقام السباق ليلًا وتحت الأضواء الكاشفة، ليُضفي أجواء مذهلة وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا 1 خلال شهر ديسمبر المقبل.

