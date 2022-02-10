





0

البرنامج أكد أن عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس

"حساب المواطن": بدء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير

531

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، بدء إيداع الدفعة الـ51 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر فبراير الجاري المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين، ستستمر حتى نهاية اليوم (الخميس).