شاهد.. وزير الشؤون الدينية الإندونيسي يزور المسجد النبوي الشريف

"قوماس": مشاعري لا توصف ودعائي بأن يحفظ الله السعودية

وصل وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا ياقوت خليل قوماس والوفد المرافق له، مساء يوم أمس الاثنين إلى المدينة المنورة، ضمن برنامج زيارته الرسمية للمملكة التي بدأت الجمعة الماضية بعقد لقاء رسمي وجلسات مباحثات مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

واستهل الوزير "ياقوت قوماس" زيارته للمدينة المنورة بزيارة المسجد النبوي والصلاة بالروضة الشريفة.

وأشاد وزير الشؤون الدينية الإندونيسي بالرعاية الكريمة والعناية الفائقة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالحرم النبوي الشريف، وتنفيذ المشروعات العملاقة لخدمة زائريه والتيسير عليهم.

وعن مشاعره خلال صلاته بالروضة الشريفة قال "قوماس": مشاعري لا توصف، ودعائي بأن يحفظ الله السعودية وقيادتها الرشيدة وجميع بلاد المسلمين في العالم، وأن يُديم السلام والأمن والأمان عليها، وأن يصرف كورونا عن جميع بلاد العالم.

وبيّن "قوماس" أن السعودية بلد مميز حباها الله باحتضان الحرمين ووفقها لرعاية شؤونهما وخدمة قاصديهما على أكمل وجه؛ مؤكدًا أن هذا الأعمال والجهود المبذولة محل تقدير مسلمي إندونيسيا الذين يكنون للمملكة قيادة وشعبًا كل حب وتقدير.

وقدّم وزير الشؤون الدينية الإندونيسي في ختام الزيارة، شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على الحفاوة البالغة في الاستقبال والتنظيم والإعداد لهذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها وتشهد لقاءات وزيارات متنوعة.