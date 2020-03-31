"ساما" تصدر الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية

استمرارًا لتطوير صناعة التأمين وضمن إطار رقابي يضمن حماية التعاملات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية؛ وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (509) وتاريخ 21/ 09/ 1439هـ القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها.

يأتي ذلك التحرك استمرارًا لدور المؤسسة في تطوير صناعة التأمين في المملكة، ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، ضِمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات.

وقالت "سما": أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تُحدد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لتغطية هذا النوع من المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار حقوق والتزامات أهم الأطراف المشاركين في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمّن عليهم والمقاولين وملاك المباني، وكذلك شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني أثناء تنفيذ مشاريع البناء.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمقاولين.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.