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أكدوا أنه صدر بها قرار من مدير تعليم القنفذة بافتتاح 4 فصول.. ولكن دون جدوى

أهالي "الفرش": أطفالنا أبناء مرابطين على الحدود ولم يتمكنوا من الروضة

شكا عدد من أهالي قرية "الفرش" بمحافظة العرضيات والتابعة تعليماً لتعليم القنفذة من تقاعس الإدارة في افتتاح روضة الأطفال، والتي صدر بها قرار مدير تعليم القنفذة بافتتاح 4 فصول للروضة منذ الثلث الأول في رمضان للعام المنصرم، واتهم الأهالي مكتب تعليم ثريبان بتعمد إغلاق فصلين وافتتاح فصلين فقط بالمستوى الثالث وتجاهل سواها، مؤكدين أن عددًا من المقدمين على الروضة أبناء مرابطين على حدود الوطن.



وقال لـ "سبق" عدد من أهالي القرية: تقدمنا بطلب روضة تخدم أهالي قرية الفرش الذين يعدون أكبر كثافة سكانية بمركز الويد، فتمت الموافقة من قبل مدير تعليم القنفذة بتعميم منذ 9 رمضان الماضي واعتماد روضة وطفولة مبكرة ونقلهم إلى مبنى حكومي، وبداخل الساحة مبنيان، حيث مبنى مخصص لروضة والمبنى الآخر طفولة مبكرة وابتدائي ومتوسط، واعتمد أربعة فصول لروضة بواقع فصلين للمستوى الثاني وفصلين للمستوى الثالث وسبعة فصول للطفولة المبكرة.



وأضافوا: "عند بداية العام تم تجهيز جميع المدارس المطبقة للروضة والطفولة المبكرة التابعة لمكتب التعليم بثريبان عدا مدرسة الرشدة، فلم يكن هناك تهيئة للمدرسة ولم يكن هناك أسبوع تمهيدي للطلاب المستجدين ولم يفعل شاشة التسجيل بنظام نور وكان التسليم ملفات.



وواصلوا: فتقدم الأهالي بتسجيل أبنائهم وكان العدد كبيرًا جداً نظراً للكثافة السكانية بالفرش حتى وصل العدد لما يقارب 150 طفل رياض أطفال، ولكن كانت الصدمة للأهالي عندما أصدر مكتب تعليم ثريبان قرارًا مخالفًا لقرار مدير التعليم وإقفال فصلين من الروضة وفتح فصلين بقبول المستوى الثالث وبعدد محدود فقط وطرد الباقي من الأطفال، وخصوصاً المستوى الثاني الذين أغلب آبائهم من الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي يدافعون عن الوطن، ومكتب تعليم ثريبان يحرمون أبناءهم من التعليم في الروضة القريبة منهم، حيث الروضة الأخرى تبعد عن الأطفال ما يقارب 25 كيلو مترًا.



وطالب الأهالي مسؤولي التعليم قبول الأطفال المتقدمين وفق ما يقتضيه العمل البطولي لآبائهم ووفق سياسة وزارة التعليم بالبحث عن سبل الراحة للطلاب بمختلف المراحل.



بدورها عرضت "سبق" الشكوى على متحدث تعليم القنفذة محمد شار المرحبي الذي أوضح بقوله: "بخصوص الشكوى فقد أجاب القسم المختص بأن للروضة سعة استيعابية محددة، وكانت الأولوية لطلاب المستوى الثالث بقبولهم جميعًا، حيث سيكونون العام القادم في الصف الأول، أما باقي المستويات فحسب القدرة الاستيعابية والمقاعد المتوفرة ومعايير القبول، مضيفاً: "أما إقفال النظام للانتقال بين الروضات فهو أمر عام ليس لمكتب التعليم أو الإدارة أي تدخل به".



وأضاف المرحبي: "وللعلم فتعليم القنفذة متقدم جدًا على مستوى المملكة في الالتحاق برياض الأطفال وبنسبة تتجاوز 40%، وهي نسبة عالية جدًا لتحقيق الهدف الوطني في التوسع برياض الأطفال، فضلاً عن تسهيل جميع العقبات أمام أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم حسب الإمكانية والقدرة الاستيعابية.