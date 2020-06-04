محاسبة المسؤول عن الشيك الخاطئ.. "بلدية صبيا" تكمل إيداع رواتب موظفيها

"البلدية" عن البدلات: سيتم معالجة وضعها وسيتم صرفها خلال الأسبوع القادم

أودعت بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان، المتبقي من رواتب موظفيها؛ وذلك بعد تأخر الرواتب وصرفها ناقصة بسبب خطأ في صرف شيك.

وكانت بلدية محافظة صبيا بمنطقة جازان، قد أكدت أن تأخر رواتب الموظفين كان بسبب مشكلة حسابية مالية.

وقالت "البلدية"، إنه تم صرف شيك عن طريق الخطأ؛ مما أثر على حساب الرواتب، وتم حل ذلك بالتنسيق مع المختصين بأمانة منطقة جازان؛ حيث تم إيداع الرواتب في حسابات موظفين البلدية اليوم ما عدا البدلات.

وأضافت بلدية صبيا: "سوف يتم معالجة وضعها وإيداعها خلال الأسبوع القادم، بمشيئة الله، مع العلم أنه سيتم محاسبة الموظف المتسبب في ذلك؛ علمًا بأن التأخير كان ليوم واحد فقط".