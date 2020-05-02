في خميس مشيط.. اجتماع ميداني للحد من تجمع العمالة بوسط البلد

التوجيه بعدم السماح لأي بسطات خارجية ونشر الوعي بجميع اللغات

وقف محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث، يرافقهم رئيس بلدية المحافظة سليمان الشهراني، ومدير شرطة المحافظة المكلف العميد عامر بن دماك، على تجمعات العمالة الكبيرة بوسط البلد بمحافظة خميس مشيط، وذلك لمكانة المحافظة الاقتصادية والتجارية.

وتمت مناقشة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة في ظل جائحة كورونا لمكافحته وعدم انتشاره، وقد تم الاتفاق على عده نقاط لمنع التجمعات، ومنها تشكيل أربع لجان داعمة للجنة الخماسية، بحيث تقوم أعمال هذه اللجان بالوقوف بشكل يومي على الأحياء التي بها تجمعات للعمالة والأسواق، وذلك خلال فترة السماح.

وتم التوجيه بعدم السماح لأي بسطات خارجية للبيع، ونشر الوعي بجميع اللغات التي ينتمي لها العمالة والدعم الأمني المناسب لتلك اللجان؛ للقيام بأداء مهمتهم على أكمل وجه.

كما أوضح "بن مشيط": أن "هذا يأتي بحرص وتوجيهات القيادة الرشيدة ممثله بأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وحسب التوجيهات المتواصلة من غرفة إدارة أزمة كورونا"، مشدداً على أنه لابد من تكاتف الجهات المعنية؛ لتحقيق العمل التكاملي بنجاح ومكافحة انتشار هذه الجائحة.