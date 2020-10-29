النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي يوجب المساءلة الجزائية المغلظة

أكدت النيابة العامة أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة لذلك نظاماً.

وقالت: يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي، بما في ذلك إضرام النار بها، أو قطع الأشجار أو الشُجيرات، أو اقتلاعها، أو نقلها تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.