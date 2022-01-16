"سكني": إصدار 607 آلاف شهادة "تصرفات عقارية" حتى 2021

في تقرير تضمن الإنجازات والمستهدفات

كشف تقرير برنامج "سكني" لشهر يناير عن إصدار أكثر من 607 آلاف شهادة ضريبة تصرفات عقارية منذ بداية البرنامج حتى العام الماضي 2021، وتضمن التقرير إنجازات ومستهدفات "سكني" ومستجدات البناء في المشاريع، والخيارات السكنية والحلول التمويلية الجديدة التي يتيحها لتسهيل تملك الأسر السعودية؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - بالوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://sakani.housing.sa/sakani-reports.



وأوضح تقرير "سكني" أن إجمالي أعداد شهادات تحمّل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 بلغت 607,059 شهادة، واستعرض التقرير الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج والتي تتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع 18 جهة تمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني".



وأشار التقرير إلى تحقيق "سكني" جميع مستهدفاته باستفادة 225,761 أسرة بينها 186,283 أسرة سكنت منازلها خلال العام 2021، معلنًا عن مستهدفات "سكني" للعام الجاري لتسهيل تملك المزيد من الأسر من خلال خدمة 180 ألف أسرة منها 150 ألفًا تسكن منازلها، وتقديم 100 ألف عقد تمويلي جديد لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء ولمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضي، علاوة على توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة.



وأظهر التقرير صورًا لتحديثات البناء في 90 مشروعًا تحت الإنشاء توفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس تمتاز بأسعارها التنافسية وموقعها المميز ضمن الضواحي السكنية التي تطورها الوطنية للإسكان "NHC" وتشرف عليها لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي".



ويتيح برنامج "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه الإلكتروني استعراضها وحجز جميع الوحدات بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى استعراض 223 مخططًا سكنيًا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.



كما يقدم تطبيق وموقع "سكني" عددًا من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريًا، والحجز المباشر للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و"عروض الأسعار"، وخدمة المستشار العقاري، و"التصاميم الهندسية"، و"المقاول المعتمد"، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات، ويستعرض "سكني" 112 مشروعًا توفر نحو 147 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة.