التحالف : الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية أعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.
وبينت قوات التحالف احباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية ، واتخذت الاجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية .
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية أعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.
وبينت قوات التحالف احباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية ، واتخذت الاجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية .