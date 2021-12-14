"أمير تبوك": ميزانية 2022 جسّدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة

قال: ما تحقق من نتائج وأرقام مبشرة تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والقضاة والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية في القصر الحكومي بتبوك.

وفي مستهل اللقاء رحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، رافعاً باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 1443 / 1444هـ.

ونوّه أمير تبوك خلال حديثه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتصريح سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكداً أن صدور هذه الميزانية وما تضمنته من مضامين الخير والنماء والاهتمام بأمن وصحة المواطن جسّدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتنويع مصادر الدخل وتعزيز إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج وأرقام مبشرة في الميزانية العامة من برامج مختلفة للصحة والتعليم ودعم خطط الإسكان رغم التحديات والظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا هو تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

ولفت إلى حرص القيادة الرشيدة على كل ما يسهم في تحقيق الرفاهية والعيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن.

وتناول أمير المنطقة في حديثه للمواطنين عديداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية، داعياً الله -العلي القدير- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.