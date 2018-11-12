"الجمعية السعودية للتغذية السريرية" تنظّم اللقاء التعريفي الأول بالمنطقة الجنوبية

استمر يومين للتعريف بأهدافها.. ودورة عن تغذية مرضى العناية والأطفال

نظّمت الجمعية السعودية للتغذية السريرية، أول لقاء تعريفي للجمعية في المنطقة الجنوبية، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن محمد العثمان، وممثل المنطقة الجنوبية الأخصائي أحمد الحازمي، وعدد من المختصين والممارسين الصحيين، وطلاب وطالبات الامتياز بالجامعة.

واستمر اللقاء لمدة يومين، شَمِلَ دورة عن تغذية مرضى العناية المركزة، والأطفال، وتعريفاً بالجمعية وأهدافها، ومساهمتها في خدمة المجتمع والمرضى بمختلف فئاتهم؛ خاصة كبار السن والأطفال ومرضى السكري والأمراض المزمنة، والطريقة العلاجية المناسبة عبر التغذية من قِبَل الأخصائيين في هذا المجال.

من جهته، عرّف الدكتور عبدالعزيز العثمان، في بداية اللقاء التعريفي بهوية الجمعية السعودية للتغذية؛ مشيراً إلى أن الجمعية حاصلة على ترخيص دولي، كما تتيح الفرصة أمام المختصين والمهتمين بمجال التغذية السريرية للإسهام في التقدم العلمي والتبادل الفكري والبحثي؛ من أجل الارتقاء بالتخصص.

وبيّن "العثمان" أبرز أهداف اللقاء التعريفي الأول، الذي يقام بمنطقة جازان؛ ومنها: تنمية الفكر العلمي في التغذية السريرية، وتطويره وتنشيطه، وتطوير الأداء العلمي والمهني لممارسي التغذية السريرية في المستشفيات والمؤسسات الصحية، وكذلك تحقيق التواصل العلمي بين ممارسي التغذية السريرية في المستشفيات ومراكز البحوث المهتمة بهذا المجال.

وأضاف أن اللقاء يهدف إلى تطوير وتوحيد ونشر الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتغذية السريرية في المؤسسات الصحية؛ بما يضمن رفع الخدمات الطبية المقدمة، كما تسعى الجمعية إلى تأسيس مرجعية دائمة لاعتماد المناهج للمعاهد والكليات في التخصص حتى يتمكن الخريجون من توفر شروط الاعتراف بهم مهنياً كممارسين لمهنة التغذية العلاجية.

وأشار "العثمان" إلى أهمية تفعيل دور أخصائي التغذية السريرية كأحد أفراد الطاقم الطبي في المستشفيات والمؤسسات الصحية؛ لافتاً إلى دور الجمعية في عقد المؤتمرات والندوات التي تتعلق بالتغذية السريرية والدورات التدريبية وورش العمل في مجال التغذية السريرية.

وتعمل الجمعية على مشاركة الجهات الصحية الحكومية والخاصة في جهودها؛ للوقاية من الأمراض ذات العلاقة بالتغذية، وتفعيل الدور التوعوي لأخصائيي التغذية السريرية في المجتمع؛ مشيراً إلى إصدار الدراسات والنشرات العلمية التي تتعلق بالتغذية السريرية، وتقديم الاستشارات لدى طلبها من الجهات الأكاديمية أو المهنية في مجال التغذية السريرية.

وتطرّق الدكتور "العثمان" إلى هيكلة الجمعية؛ مبرزاً أهم اللجان الرئيسية العاملة بها؛ وهي: لجنة العلاقات العامة والإعلام، ولجنة الأنظمة والأدلة، ولجنة خدمة المجتمع والتعليم المستمر والتدريب، ولجنة التطوير والجودة، واللجنة المالية، واللجنة العلمية.

وفي ختام اللقاء ثمّن الدكتور "العثمان" مشاركات الحضور من المختصين وطلاب وطالبات الامتياز؛ متمنياً للحضور التوفيق والسداد بما يعود بالنفع والفائدة على أداء عملهم، وجرى تكريم الجهات المشاركة والداعمة والرعاة الإعلاميين؛ مثمناً جهود المنظمين وممثل الجمعية بالمنطقة الأخصائي أحمد الحازمي، والأخصائية أمل صلام، والأخصائي غاوي مجدوع، وجميع مَن ساهم في إنجاح اللقاء وإظهاره بالصورة المشرفة.