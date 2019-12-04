مكة المكرمة.. إنهاء معاناة شاب من إصابة بقاع الجمجمة

أجري له عمل جراحي تَكلل بالنجاح وخرج من المستشفى

تعامل فريق طبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة، بنجاح مع حالة شاب تَعَرّض لإصابة في قاع الجمجمة؛ حيث تَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، وجود إصابة بمحاذاة قاع الجمجمة.

وأجريت للمصاب عملية جراحية كُللت بالنجاح بفضل الله، وتم خروجه من المستشفى بعد ملاحظته وتحسن حالته الصحية دون أي مضاعفات ولله الحمد.