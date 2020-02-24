"الصحة" تنفي الرسالة المتداولة عن تحذير الأكل والطلب من المطاعم بسبب كورونا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه ‏لا صحة للرسالة المتداولة حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس ‫#كورونا الجديد.

‏ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.