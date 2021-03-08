مجلس الشباب العربي يشجب استهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني في الظهران

شدّد على ضرورة اتخاذ وقفة حاسمة وفورية من قبل المجتمع الدولي

استنكر مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، في بيان له اليوم، أي اعتداء على سيادة المملكة العربية السعودية يُهدّد أمنها واستقرارها ويستهدف المدنيين والأبرياء، والذي يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية التي تحرم التعرض للمدنيين، ومحذراً من استمرار هذه الهجمات التي تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة وتعد تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت رئيسة مجلس الشباب العربي، الدكتورة مشيرة أبو غالي، أن المجلس وأعضاءه من 20 دولة عربية استنكروا اليوم هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة التي حاولت استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية باستخدام طائرة دون طيار من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران والتي تصدت لها بنجاح قوات الدفاع بالمملكة. تُعدّ انتهاكاً سافر لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة تستهدف بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي.

وأكدت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حاسمًا ورادعًا لوضع حد نهائي لهذه الاعتداءات.

ودعت "أبو غالي" دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم؛ بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية وحرية التجارة العالمية وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.

وأشادت رئيسة مجلس الشباب العربي باحترافية قوات التحالف في التصدي للهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي بشكل متكرر وصدها لهذه الهجمات، وطالبت بإيقاف الاعتداءات التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة.