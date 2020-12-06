الاتحاد يسقط الوحدة بثنائية .. ويعود لمربع الكبار

نجح الاتحاد في الصعود للمركز الرابع ( 12 نقطة ) في ترتيب جدول مسابقة الدوري عقب الفوز على شقيقه الوحدة ( المركز الـ 14 - 6 نقاط ) في الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتغلب الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة .
جاءت الأهداف عن طريق غاري رودريغز في الدقيقة 28 ورومارينهو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ، قبل أن يقلص محترف الوحدة "ديمتري" النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.
الاتحاد الوحدة الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
نجح الاتحاد في الصعود للمركز الرابع ( 12 نقطة ) في ترتيب جدول مسابقة الدوري عقب الفوز على شقيقه الوحدة ( المركز الـ 14 - 6 نقاط ) في الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتغلب الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة .
جاءت الأهداف عن طريق غاري رودريغز في الدقيقة 28 ورومارينهو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ، قبل أن يقلص محترف الوحدة "ديمتري" النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.