الاتحاد يسقط الوحدة بثنائية .. ويعود لمربع الكبار

نجح الاتحاد في الصعود للمركز الرابع ( 12 نقطة ) في ترتيب جدول مسابقة الدوري عقب الفوز على شقيقه الوحدة ( المركز الـ 14 - 6 نقاط ) في الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتغلب الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة .

جاءت الأهداف عن طريق غاري رودريغز في الدقيقة 28 ورومارينهو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ، قبل أن يقلص محترف الوحدة "ديمتري" النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

الاتحاد الوحدة الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442 10:05 PM

الاتحاد يسقط الوحدة بثنائية .. ويعود لمربع الكبار

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نجح الاتحاد في الصعود للمركز الرابع ( 12 نقطة ) في ترتيب جدول مسابقة الدوري عقب الفوز على شقيقه الوحدة ( المركز الـ 14 - 6 نقاط ) في الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتغلب الاتحاد على الوحدة بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة .

جاءت الأهداف عن طريق غاري رودريغز في الدقيقة 28 ورومارينهو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ، قبل أن يقلص محترف الوحدة "ديمتري" النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

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الاتحاد الوحدة الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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